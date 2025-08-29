  1. Clients Privés
Challenge League Sixième journée parfaite : Aarau chasse un record historique

ATS

29.8.2025 - 22:48

Aarau a enchaîné avec une sixième victoire consécutive lors de la 6e journée de Challenge League et égalé un record. Les Argoviens se sont imposés 1-0 à Rapperswil.

Rapperswil-Jona – Aarau 0-1

Rapperswil-Jona – Aarau 0-1

Challenge League | 6ème journée | Saison 25/26

29.08.2025

Keystone-SDA

29.08.2025, 22:48

29.08.2025, 22:53

Malgré leur nette supériorité, les Argoviens ont dû faire preuve de patience. Valon Fazliu a inscrit le but de la victoire à l'heure de jeu.

Challenge League. Xamax freiné par Vaduz, Aarau reste immaculé

Challenge LeagueXamax freiné par Vaduz, Aarau reste immaculé

Aarau est la cinquième équipe de l'histoire de la Challenge League à totaliser 18 points après six journées, après Yverdon (2004/05), St-Gall (2008/09), Lausanne (2010/11) et Schaffhouse (2017/18). Mais aucune équipe n'a encore réussi à remporter sept succès de rang. Aarau pourrait changer la donne dans deux semaines contre Vaduz.

Challenge League. Aarau enchaîne avec un quatrième succès, Xamax vainqueur

Challenge LeagueAarau enchaîne avec un quatrième succès, Xamax vainqueur

Bellinzone lanterne rouge

Bellinzone connaît un tout autre parcours. Les Tessinois ont été battus 3-1 par le Stade Nyonnais et restent en queue de classement.

Stade Nyonnais – Bellinzone 3-1

Stade Nyonnais – Bellinzone 3-1

Challenge League | 6ème journée | Saison 25/26

29.08.2025

