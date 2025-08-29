Aarau a enchaîné avec une sixième victoire consécutive lors de la 6e journée de Challenge League et égalé un record. Les Argoviens se sont imposés 1-0 à Rapperswil.

Rapperswil-Jona – Aarau 0-1 Challenge League | 6ème journée | Saison 25/26 29.08.2025

Keystone-SDA ATS

Malgré leur nette supériorité, les Argoviens ont dû faire preuve de patience. Valon Fazliu a inscrit le but de la victoire à l'heure de jeu.

Aarau est la cinquième équipe de l'histoire de la Challenge League à totaliser 18 points après six journées, après Yverdon (2004/05), St-Gall (2008/09), Lausanne (2010/11) et Schaffhouse (2017/18). Mais aucune équipe n'a encore réussi à remporter sept succès de rang. Aarau pourrait changer la donne dans deux semaines contre Vaduz.

Bellinzone lanterne rouge

Bellinzone connaît un tout autre parcours. Les Tessinois ont été battus 3-1 par le Stade Nyonnais et restent en queue de classement.