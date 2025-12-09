L'AC Bellinzone pourrait bien être exclu de la Challenge League. La Swiss Football League a annoncé mardi qu'elle ne consentait pas à la vente du club tessinois et qu'elle lui retirait sa licence de jeu.

L’avenir de l’AC Bellinzone en Challenge League est menacé (archive). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Sur la base du dossier produit par le club, la Commission des licences ne peut pas consentir à la vente par Pablo Jesus Bentancur à Juan Carlos Trujillo Velasquez de la majorité (en l’occurrence de l’intégralité) du capital-actions de l’AC Bellinzone et donc lui retire la licence III avec effet immédiat», peut-on lire dans un communiqué publié par la SFL.

La Commission des licences estime «que le club a disposé d'un très long délai pour constituer et compléter son dossier et pour fournir les documents manquants qui auraient pu conduire à la confirmation de sa licence». Actuelle lanterne rouge de Challenge League, Bellinzone a cinq jours pour faire recours à cette décision.

