Choc en Challenge League Licence retirée et avenir menacé pour l’AC Bellinzone !

ATS

9.12.2025 - 10:02

L'AC Bellinzone pourrait bien être exclu de la Challenge League. La Swiss Football League a annoncé mardi qu'elle ne consentait pas à la vente du club tessinois et qu'elle lui retirait sa licence de jeu.

L’avenir de l’AC Bellinzone en Challenge League est menacé (archive).
L’avenir de l’AC Bellinzone en Challenge League est menacé (archive).
KEYSTONE

Keystone-SDA

09.12.2025, 10:02

09.12.2025, 10:05

«Sur la base du dossier produit par le club, la Commission des licences ne peut pas consentir à la vente par Pablo Jesus Bentancur à Juan Carlos Trujillo Velasquez de la majorité (en l’occurrence de l’intégralité) du capital-actions de l’AC Bellinzone et donc lui retire la licence III avec effet immédiat», peut-on lire dans un communiqué publié par la SFL.

La Commission des licences estime «que le club a disposé d'un très long délai pour constituer et compléter son dossier et pour fournir les documents manquants qui auraient pu conduire à la confirmation de sa licence». Actuelle lanterne rouge de Challenge League, Bellinzone a cinq jours pour faire recours à cette décision.

