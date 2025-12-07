Yverdon voit ses rêves de retour direct en Super League s'éloigner un peu. Le club du Nord vaudois s'est incliné 2-1 à domicile contre Aarau dimanche et compte désormais 9 points de retard sur Vaduz et les Argoviens, co-leaders de Challenge League.

Yverdon – Aarau 1-2 Challenge League | 16ème journée | Saison 25/26 07.12.2025

Keystone-SDA ATS

Les joueurs d'Adrian Ursea n'ont pas su enchaîner après leur exploit de mercredi en Coupe de Suisse, où ils se sont qualifiés pour les quarts de finale en éliminant le Lausanne-Sport. Henri Koide (4e) et Valon Fazliu (64e) ont donné les trois points à Aarau au Stade municipal, alors qu'Antonio Marchesano avait égalisé sur penalty (29e).