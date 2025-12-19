  1. Clients Privés
Challenge League Bellinzone obtient gain de cause et est sauvé de l’exclusion !

ATS

19.12.2025 - 17:31

Bellinzone ne sera pas exclu de la Challenge League. La SFL a annoncé vendredi que la licence du club tessinois pour la saison actuelle avait été confirmée par l'instance de recours.

Les fans de Bellinzone pourront continuer de soutenir leur équipe en Challenge League (archives).
Les fans de Bellinzone pourront continuer de soutenir leur équipe en Challenge League (archives).
ATS

Keystone-SDA

19.12.2025, 17:31

19.12.2025, 18:04

La ligue informe dans son communiqué que l'AC Bellinzone a finalement fourni les documents financiers nécessaires à la validation de la vente du club au nouveau propriétaire, Juan Trujillo Velasquez.

Choc en Challenge League. Licence retirée et avenir menacé pour l’AC Bellinzone !

Choc en Challenge LeagueLicence retirée et avenir menacé pour l’AC Bellinzone !

Pour rappel, le 9 décembre dernier, la commission des licences avait refusé de valider la licence du club tessinois, lui retirant ainsi le droit de jouer en Challenge League, avant donc ce recours fructueux.

Le dernier match de Bellinzone

Wil – Bellinzone 4-1

Wil – Bellinzone 4-1

dieci Challenge League, 28ème journée, Saison 23/24

06.04.2024

