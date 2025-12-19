Bellinzone ne sera pas exclu de la Challenge League. La SFL a annoncé vendredi que la licence du club tessinois pour la saison actuelle avait été confirmée par l'instance de recours.

Les fans de Bellinzone pourront continuer de soutenir leur équipe en Challenge League (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

La ligue informe dans son communiqué que l'AC Bellinzone a finalement fourni les documents financiers nécessaires à la validation de la vente du club au nouveau propriétaire, Juan Trujillo Velasquez.

Pour rappel, le 9 décembre dernier, la commission des licences avait refusé de valider la licence du club tessinois, lui retirant ainsi le droit de jouer en Challenge League, avant donc ce recours fructueux.

