Challenge League Bellinzone surprend Aarau dans le choc des extrêmes

ATS

8.11.2025 - 21:10

Le choc des extrêmes a déjoué toute logique. A Bellinzone, le leader Aarau s'est incliné 5-1 devant la «lanterne rouge».

Bellinzone – Aarau 5-1

Challenge League | 13ème journée | Saison 25/26

Keystone-SDA

08.11.2025, 21:29

A la recherche de leur première victoire de la saison en Challenge League, les Tessinois ont mené 4-0 à la pause grâce aux réussites de Michael Gonçalves, Armando Sadiku, Aaron Rey et Jonatan Mayorga.

Ce revers des Argoviens pourrait faire l'affaire du FC Vaduz. Si elle s'impose dimanche à domicile devant le SLO, la formation de la Principauté reviendra à 3 points seulement du leader.

