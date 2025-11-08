Le choc des extrêmes a déjoué toute logique. A Bellinzone, le leader Aarau s'est incliné 5-1 devant la «lanterne rouge».

Bellinzone – Aarau 5-1 Challenge League | 13ème journée | Saison 25/26 08.11.2025

Keystone-SDA ATS

A la recherche de leur première victoire de la saison en Challenge League, les Tessinois ont mené 4-0 à la pause grâce aux réussites de Michael Gonçalves, Armando Sadiku, Aaron Rey et Jonatan Mayorga.

Ce revers des Argoviens pourrait faire l'affaire du FC Vaduz. Si elle s'impose dimanche à domicile devant le SLO, la formation de la Principauté reviendra à 3 points seulement du leader.