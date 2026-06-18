Andrea Binotto n'est plus l'entraîneur du Stade Nyonnais, a annoncé la SFL jeudi. Après deux saisons sur le banc de l'équipe de Challenge League, il est remplacé par Aurélien Mioch.
Après avoir dirigé le club de Colovray durant 57 rencontres et contribué à deux campagnes successives de maintien en Challenge League, Binotto n'a pas été reconduit au terme de son contrat. Il est remplacé par l'ancien assistant d'Adrian Ursea puis de Martin Andermatt à Yverdon cette saison, Aurélien Mioch.
En tant qu'entraîneur principal, il a notamment dirigé l'équipe féminine d'YB durant la saison 2021/22. Il effectuera son baptême du feu le 24 juillet prochain face à Stade Lausanne-Ouchy à l'occasion de la reprise du championnat.