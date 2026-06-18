Andrea Binotto n'est plus l'entraîneur du Stade Nyonnais, a annoncé la SFL jeudi. Après deux saisons sur le banc de l'équipe de Challenge League, il est remplacé par Aurélien Mioch.

Nouvel entraîneur du Stade Nyonnais, Aurélien Mioch a notamment coaché l’équipe féminine dYB. KEYSTONE

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Après avoir dirigé le club de Colovray durant 57 rencontres et contribué à deux campagnes successives de maintien en Challenge League, Binotto n'a pas été reconduit au terme de son contrat. Il est remplacé par l'ancien assistant d'Adrian Ursea puis de Martin Andermatt à Yverdon cette saison, Aurélien Mioch.

En tant qu'entraîneur principal, il a notamment dirigé l'équipe féminine d'YB durant la saison 2021/22. Il effectuera son baptême du feu le 24 juillet prochain face à Stade Lausanne-Ouchy à l'occasion de la reprise du championnat.