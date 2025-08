Yverdon et Neuchâtel Xamax ont obtenu leur première victoire de la saison lors de la 2e journée de Challenge League. Mené 2-0 après un quart d'heure de jeu, Yverdon a marqué à trois reprises pour s'imposer 3-2 face à Stade Lausanne-Ouchy dimanche.

Keystone-ATS Nicolas Larchevêque

Yverdon-Sport et Stade Lausanne-Ouchy se sont retrouvés deux ans après leur dernière rencontre en Challenge League. Le SLO a rapidement ouvert (3e) puis doublé la marque grâce à une frappe sublime de Patrick Sutter (16e).

Mais les Yverdonnois sont revenus pour coiffer au poteau les Stadistes en toute fin de match (3-2) après l'exclusion du Lausannois Gelato. Auteur déjà de la réduction du score (2-1, 27e) sur un bicyclette, Antonio Marchesano a offert la victoire à YS en transformant un penalty à la... 98e minute.

Fin cruel pour Nyon

Accueillant pour sa part Vaduz - mais en exil à Nyon -, Etoile Carouge s'est fait rejoindre par les Liechtensteinois dans les derniers instants dans le deuxième match disputé dimanche (1-1).

Samedi, Xamax s'est aisément imposé 5-1 à Bellinzone, après avoir concédé l'ouverture du score. Les Neuchâtelois sont en tête à égalité avec Vaduz et le Stade Nyonnais, avec 4 points. Mais Aarau (3 points) compte un match en retard et accueillera les hommes d'Anthony Braizat samedi prochain pour ce qui s'annonce comme un test pour les Rouge et Noir.