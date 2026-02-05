  1. Clients Privés
«Ils ne me respectaient plus» Ce joueur d’Étoile Carouge a vécu l’enfer en Roumanie

Clara Francey

5.2.2026

Après une parenthèse roumaine rapidement refermée, Oscar Correia est de retour à Étoile Carouge. Meilleur buteur genevois la saison passée, l’attaquant n’a pas vécu l’aventure espérée au Petrolul Ploiesti. Un épisode qu’il évoque sans détour, animé désormais par une seule ambition : remettre les Stelliens sur les rails et les éloigner de la zone rouge. Reportage.

De retour à Carouge, Oscar Correia a vécu un cauchemar en Roumanie

De retour à Carouge, Oscar Correia a vécu un cauchemar en Roumanie

Étoile Carouge retrouve son meilleur buteur de la saison passée. Oscar Correia, qui a tenté l'aventure en Roumanie, a très vite déchanté... L'attaquant revient sur cette expérience et veut désormais sauver les Genevois de la relégation.

05.02.2026

Rédaction blue Sport

05.02.2026, 16:05

05.02.2026, 16:08

Vendredi soir, Étoile Carouge se déplace sur la pelouse du leader Vaduz. Ce match est à suivre en libre accès sur «blue Zoom» dès 20h10.

FC Vaduz - Etoile Carouge FC
FC Vaduz - Etoile Carouge FC

ve 06.02. 20:00 - 22:30 ∙ blue Sports Live ∙ FC Vaduz - Etoile Carouge FC

Louer avec tv.blue.ch
  • tv.blue.ch

  • L'événement commence dans: 1j et 19min 16sec

