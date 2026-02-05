Après une parenthèse roumaine rapidement refermée, Oscar Correia est de retour à Étoile Carouge. Meilleur buteur genevois la saison passée, l’attaquant n’a pas vécu l’aventure espérée au Petrolul Ploiesti. Un épisode qu’il évoque sans détour, animé désormais par une seule ambition : remettre les Stelliens sur les rails et les éloigner de la zone rouge. Reportage.
Vendredi soir, Étoile Carouge se déplace sur la pelouse du leader Vaduz. Ce match est à suivre en libre accès sur «blue Zoom» dès 20h10.
ve 06.02. 20:00 - 22:30 ∙ blue Sports Live ∙ FC Vaduz - Etoile Carouge FC
-
