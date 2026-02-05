Après une parenthèse roumaine rapidement refermée, Oscar Correia est de retour à Étoile Carouge. Meilleur buteur genevois la saison passée, l’attaquant n’a pas vécu l’aventure espérée au Petrolul Ploiesti. Un épisode qu’il évoque sans détour, animé désormais par une seule ambition : remettre les Stelliens sur les rails et les éloigner de la zone rouge. Reportage.

Rédaction blue Sport Clara Francey

Vendredi soir, Étoile Carouge se déplace sur la pelouse du leader Vaduz. Ce match est à suivre en libre accès sur «blue Zoom» dès 20h10.