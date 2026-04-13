Xamax a annoncé lundi sa décision de ne pas reconduire Anthony Braizat en tant qu'entraîneur au terme de la saison en cours. Le club rouge et noir pointe à la 5e place de Challenge League.

Fin de parcours pour Anthony Braizat sur le banc de Neuchâtel Xamax. ATS

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Sous la houlette de Braizat, les Neuchâtelois ont atteint les quarts de finale de la Coupe de Suisse en février dernier, où ils se sont inclinés 2-1 face à Yverdon-Sport. Mais en championnat, ils n'ont pas su se frayer un chemin vers le haut du classement pour jouer la promotion. A cinq journées de la fin, Xamax accuse 19 unités de retard sur le leader Vaduz.

Arrivé en janvier 2025 au Stade de la Maladière, le technicien français était sous contrat jusqu'au terme du championnat 2025/26. Son successeur n'a pas encore été désigné.

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