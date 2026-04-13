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Challenge League Faute d'efficacité, Braizat n'est pas reconduit à Xamax

ATS

13.4.2026 - 16:59

Xamax a annoncé lundi sa décision de ne pas reconduire Anthony Braizat en tant qu'entraîneur au terme de la saison en cours. Le club rouge et noir pointe à la 5e place de Challenge League.

Fin de parcours pour Anthony Braizat sur le banc de Neuchâtel Xamax.
Fin de parcours pour Anthony Braizat sur le banc de Neuchâtel Xamax.
ATS

Keystone-SDA

13.04.2026, 16:59

13.04.2026, 17:35

Challenge League. Xamax et le SLO mis en déroute, une éclaircie pour Yverdon

Challenge LeagueXamax et le SLO mis en déroute, une éclaircie pour Yverdon

Sous la houlette de Braizat, les Neuchâtelois ont atteint les quarts de finale de la Coupe de Suisse en février dernier, où ils se sont inclinés 2-1 face à Yverdon-Sport. Mais en championnat, ils n'ont pas su se frayer un chemin vers le haut du classement pour jouer la promotion. A cinq journées de la fin, Xamax accuse 19 unités de retard sur le leader Vaduz.

Challenge League. Yverdon fait trébucher Vaduz dans sa course au titre

Challenge LeagueYverdon fait trébucher Vaduz dans sa course au titre

Arrivé en janvier 2025 au Stade de la Maladière, le technicien français était sous contrat jusqu'au terme du championnat 2025/26. Son successeur n'a pas encore été désigné.

Dernier match de Xamax

Xamax – Stade Nyonnais 4-1

Xamax – Stade Nyonnais 4-1

Challenge League | 30ème journée | Saison 25/26

10.04.2026

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