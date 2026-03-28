  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Challenge League La SFL adopte des mesures pour booster les jeunes talents

ATS

28.3.2026 - 10:47

Les clubs de la Swiss Football League (SFL) ont adopté un ensemble de mesures visant à promouvoir la relève au sein de la Challenge League. Pas question toutefois d'augmenter le nombre d'équipes.

Philipp Studhalter et la SFL soutient les jeunes sans agrandir la ligue.
Philipp Studhalter et la SFL soutient les jeunes sans agrandir la ligue.
KEYSTONE

Keystone-SDA

28.03.2026, 10:47

A partir de la saison 2026/27, des changements seront mis en place progressivement: un système de bonus/malus pour les joueurs suisses de moins de 21 ans, des effectifs réduits (20 places au lieu de 21), des entraîneurs principaux à plein temps ainsi que des contributions de formation plus élevées en cas de transfert de professionnels non formés localement.

En revanche, l'augmentation du nombre d'équipes de la ligue de 10 à 12 n'a pas obtenu la majorité des deux tiers requise et est donc écartée. La deuxième division conserve ainsi sa structure actuelle avec dix clubs.

Cette assemblée était nécessaire pour voter sur le projet «Next Generation Challenge League» élaboré ces derniers mois. L’objectif de ces réformes est un «changement durable de mentalité en Challenge League et de renforcer de manière ciblée et mesurable le développement ainsi que l’engagement de jeunes joueurs formés localement.»

Les plus lus

Poutine de moins en moins prophète en son pays – Voilà pourquoi
«Ce ne sont pas des extraterrestres, je pense que ce sont des démons»
Encore un revers pour Tiger Woods : accident et arrestation
Planifier ses vacances dans un monde en crise: comment voyager tranquille ?
Découvrez les notes des joueurs de la Nati
«La Suisse prend une direction désastreuse», estime le chef de l'UDC