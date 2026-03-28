Les clubs de la Swiss Football League (SFL) ont adopté un ensemble de mesures visant à promouvoir la relève au sein de la Challenge League. Pas question toutefois d'augmenter le nombre d'équipes.

Philipp Studhalter et la SFL soutient les jeunes sans agrandir la ligue. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

A partir de la saison 2026/27, des changements seront mis en place progressivement: un système de bonus/malus pour les joueurs suisses de moins de 21 ans, des effectifs réduits (20 places au lieu de 21), des entraîneurs principaux à plein temps ainsi que des contributions de formation plus élevées en cas de transfert de professionnels non formés localement.

En revanche, l'augmentation du nombre d'équipes de la ligue de 10 à 12 n'a pas obtenu la majorité des deux tiers requise et est donc écartée. La deuxième division conserve ainsi sa structure actuelle avec dix clubs.

Cette assemblée était nécessaire pour voter sur le projet «Next Generation Challenge League» élaboré ces derniers mois. L’objectif de ces réformes est un «changement durable de mentalité en Challenge League et de renforcer de manière ciblée et mesurable le développement ainsi que l’engagement de jeunes joueurs formés localement.»