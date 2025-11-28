Giuseppe Sannino et Tito Spinelli, respectivement entraîneur et directeur sportif de l'AC Bellinzone, ont imaginé cette semaine une technique d'un genre nouveau afin de provoquer un «choc psychologique» chez leurs joueurs.

Giuseppe Sannino en 2015, alors qu'il entraînait Carpi en Serie A. imago/Gribaudi/ImagePhoto

Rédaction blue Sport Clara Francey

Beau dernier de Challenge League avec seulement sept points en quatorze rencontres, l'AC Bellinzone vit un début de saison 2025-2026 on ne peut plus compliqué. On pensait que la victoire dans le choc des extrêmes face à Aarau (5-1) au début du mois avait relancé les Tessinois, mais c'était sans compter sur les révélations de «4-4-2.ch» ce jeudi.

Le média en ligne affirmait en effet qu'une vive altercation avait éclaté à l'entraînement entre… Giuseppe Sannino, de retour sur le banc du club tessinois depuis quelques semaines, et Tito Spinelli, le directeur sportif.

Mais comme le technicien italien l'a expliqué dans les colonnes de «Contropiede», il s'agissait en réalité… d'une mise en scène visant à réveiller ses joueurs ! «Le football est un art et, de temps en temps, il faut sortir des sentiers battus pour motiver les joueurs», a-t-il justifié.

«Nous étions à l'entraînement et j'avais remarqué un peu de découragement dans l'équipe, car nous n'avions que 14 joueurs à disposition. Alors Tito et moi avons alors imaginé ce petit «show», en parlant des trop nombreux blessés : moi qui me plaignais et qui partais ensuite. Je l'ai fait pour voir ce qui se passerait. Dommage que cette histoire soit sortie dans la presse…», a-t-il regretté.

Et de clarifier encore la situation : «Spinelli et moi ne faisons qu’une seule et même personne. Je n’ai jamais levé la main sur qui que ce soit de toute ma carrière. Je regrette seulement que quelqu'un - et j'espère que ce n'est pas un joueur - soit allé colporter cette histoire.»

Leur technique aura-t-elle fonctionné ? Réponse ce vendredi soir sur la pelouse de Rapperswil.

