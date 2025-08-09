Le FC Aarau justifie pleinement son statut de favori no 1 à la course à la promotion. Dans leur antre du Brügglifeld, les Argoviens se sont imposés 2-0 devant Neuchâtel Xamax pour cueillir leur deuxième succès en deux rencontres. On rappellera que leur premier match de la saison face au FC Bellinzone avait été interrompu par un orage.

Aarau – Xamax 2-0 Challenge League | 3ème journée | Saison 25/26 09.08.2025

Keystone-SDA ATS

Déjà buteur contre Bellinzone et à Wil, le Ghanéen Daniel Afriye, transfuge du FC Zurich a ouvert le score à la 14e. Les Xamaxiens sont restés dans le match jusqu'au 2-0 de Henri Koide dans les arrêts de jeu.

Stade Lausanne-Ouchy victorieux

Dans l'autre rencontre disputée samedi, Stade Lausanne-Ouchy a remporté sa première victoire. A La Pontaise, les Vaudois ont battu 2-1 Bellinzone après avoir concédé l'ouverture du score.