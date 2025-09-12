Etoile Carouge a cueilli vendredi son premier succès de la saison en Challenge League. Les Stelliens ont battu Yverdon-Sport 2-1 à La Fontenette lors de la 7e journée. Yverdon reste ainsi à 5 points du leader Aarau, qui accueillera Vaduz samedi.

Carouge – Yverdon 2-1 Challenge League | 7ème journée | Saison 25/26 12.09.2025

Keystone-SDA ATS

Invaincu depuis cinq matches (4 victoires, 1 nul), YS a subi un coup d'arrêt inattendu vendredi en terre genevoise. Le club du Nord vaudois a pourtant ouvert la marque à la 13e minute sur une réussite de Marchesano. Mais des réussites de Rüfli (30e) et Alves (68e) ont permis aux Carougeois de passer l'épaule.

Neuchâtel Xamax a également su effacer un handicap d'un but face à Wil pour s'imposer 3-1. Les Rouge et Noir ont concédé le premier but à la 13e, sur un penalty, et ont attendu l'expulsion de Kaiba (39e) pour faire la différence sur un doublé de Demhasaj (52e 1-1, 68e 2-1). Kone a scellé le score à la 95e.

Scenario quasiment identique pour le Stade Lausanne-Ouchy, vainqueur 2-1 sur la pelouse du Stade Nyonnais. Mené 1-0 dès la 6e après un penalty transformé par Manquant, le SLO a renversé la vapeur à 11 contre 10 après l'exclusion de Manquant (46e). C'est Caddy qui a inscrit le 2-1 à la 69e.

Stade Nyonnais – SLO 1-2 Challenge League | 7ème journée | Saison 25/26 12.09.2025