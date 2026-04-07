En s'imposant 3-1 mardi à Aarau, Etoile Carouge a rendu service à Vaduz, désormais seul leader de Challenge League. Le club du Liechtenstein a de son côté battu Bellinzone (3-2).

Aarau – Carouge 1-3 Challenge League | 29ème journée | Saison 25/26 07.04.2026

Keystone-SDA ATS

Les Stelliens ont fait basculer la rencontre à la 89e sur un penalty transformé par Itaitinga (2-1). Le Brésilien s'est même offert un doublé sur le même exercice trois minutes plus tard (90e+2).

Carouge avait ouvert le score en première période par Oscar Correia (23e) avant que les Argoviens ne relancent leurs affaires à la 77e sur une réussite d'Afriyie.

Cette défaite combinée à la victoire de Vaduz contre Bellinzone pourrait bien s'avérer décisive dans la lutte pour la promotion en Super League. Les joueurs de la Principauté comptent désormais trois points d'avance sur Aarau, à sept matches de la fin de la saison.

Vaduz – Bellinzone 3-2 Challenge League | 29ème journée | Saison 25/26 07.04.2026

Les deux autres Romands en lice mardi soir ont en revanche perdu, Neuchâtel Xamax s'inclinant 5-2 à Wil après avoir mené 2-0 dès la 11e minute. A 11 jours de sa demi-finale de la Coupe de Suisse contre Grasshopper, Stade Lausanne-Ouchy a pour sa part été battu 2-1 par Rapperswil.

Wil – Xamax 5-2 Challenge League | 29ème journée | Saison 25/26 07.04.2026