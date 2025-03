Etoile Carouge a renforcé son troisième rang en Challenge League en battant Vaduz 3-2 lors de la 24e journée. Les Genevois repoussent ainsi le club de la Principauté à six points.

Carouge – Vaduz 3-2 dieci Challenge League // 24ème journée // Saison 24/25 02.03.2025

Keystone-SDA, ats ATS

Carouge a fait la différence en première période, avec des réussites d'Hysenaj (14e) et Camara (34e). Les visiteurs ont repris espoir grâce à Gasser (70e) et Cavegn (79e/pen), mais Simbakoli (87e) a arraché la victoire pour la formation genevoise, qui compte huit points de retard sur le leader Aarau et sept sur Thoune.

Neuchâtel Xamax a décidément de la peine à tenir un résultat. A domicile, les rouge et noir ont été accrochés 1-1 par Bellinzone. Ben Seghir avait donné l'avantage aux Neuchâtelois (53e), mais Nkama a permis aux Tessinois de repartir avec un point en égalisant à la 87e.