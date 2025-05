Le FC Thoune se trouve aux portes de la Super League. Après cinq saisons en Challenge League, le club bernois peut retrouver l'élite vendredi en cas de succès contre Aarau (à voir dès 20h15 en libre accès sur blue Zoom). Le président Andres Gerber a répondu aux questions de Keystone-ATS avant ce match qui se déroulera à guichets fermés.

En cas de victoire vendredi, le FC Thoune validera son ticket pour la Super League. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Andres Gerber, le FC Thoune peut assurer sa promotion vendredi en battant Aarau. Êtes-vous prêt pour cela ?

«Nous sommes aussi prêts qu'on peut l'être. Mais on ne veut pas trop parler. Il faut se concentrer pour remplir notre mission sur le terrain.»

FC Thoune Berner Oberland - FC Aarau ve 02.05. 20:00 - 22:30 ∙ blue Sports Live ∙ FC Thoune Berner Oberland - FC Aarau Louer avec tv.blue.ch tv.blue.ch

L'événement commence dans: 1j 1h et 1min 10sec

Thoune a manqué la promotion deux fois en barrage ces dernières années, en 2021 contre Sion et l'an passé face à Grasshopper. Vous avez huit points d'avance à quatre matches de la fin, la situation est donc bien plus confortable, non ?

«Oui, mais cela implique aussi un certain danger. Je ne veux absolument pas être pessimiste, mais au contraire rester calme et réaliste. Il y a toujours des histoires un peu folles dans le football, mais je suis confiant dans le fait que nous allons y arriver. Alors c'est vrai que si cela ne se passe pas vendredi, cela va un peu plomber l'ambiance. Il est important que nous fassions juste notre travail.»

Avez-vous des doutes ?

«Non, je veux juste d'abord faire le job. C'est un fait qu'Aarau n'a pas perdu depuis 19 matches. Les battre n'ira donc pas de soi. Nous sommes dans une bonne phase, nous avons beaucoup de confiance. Mais on ne veut pas penser au-delà de cette rencontre.»