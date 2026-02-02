  1. Clients Privés
Challenge League La SFL envisage des mesures après le cas Xamax

ATS

2.2.2026 - 22:16

La Swiss Football League examine des mesures pour éviter à l'avenir qu'un club aligne uniquement des juniors lors d'un match. L'instance a ainsi réagi après que Neuchâtel Xamax a laissé tous ses titulaires au repos lors d'un match perdu 5-0 à Bellinzone vendredi.

La Swiss Football League réagit au choix d’Anthony Braizat (image d’archives).
IMAGO/Sergio Brunetti

Le choix des Neuchâtelois, qui ont préservé leurs cadres pour le quart de finale de Coupe de Suisse mardi contre Yverdon, représente «une menace pour l'intégrité de la compétition, car elle désavantage les autres clubs de Challenge League», a relevé la SFL.

Coupe de Suisse. Neuchâtel Xamax veut sauver sa saison face à Yverdon

Coupe de SuisseNeuchâtel Xamax veut sauver sa saison face à Yverdon

