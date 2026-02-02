La Swiss Football League examine des mesures pour éviter à l'avenir qu'un club aligne uniquement des juniors lors d'un match. L'instance a ainsi réagi après que Neuchâtel Xamax a laissé tous ses titulaires au repos lors d'un match perdu 5-0 à Bellinzone vendredi.

La Swiss Football League réagit au choix d’Anthony Braizat (image d’archives). IMAGO/Sergio Brunetti

Keystone-SDA ATS

Le choix des Neuchâtelois, qui ont préservé leurs cadres pour le quart de finale de Coupe de Suisse mardi contre Yverdon, représente «une menace pour l'intégrité de la compétition, car elle désavantage les autres clubs de Challenge League», a relevé la SFL.