En crise, Schaffhouse a annoncé par communiqué que Lotus One Swiss AG était le nouvel actionnaire principal du club de Challenge League. Derrière cette décision se cache le Lotus Singapore Group, une entreprise financière de Singapour. Le nouveau président du conseil d'administration est Martin Frick de Wil.

Le FC Schaffhouse a de nouveaux propriétaires (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Au début de l'année, les frères Fitim et Boletin Hasani ont repris le FC Schaffhouse. Trois mois et demi plus tard seulement, le club change à nouveau de propriétaire. Le vendredi 9 mai, les responsables veulent se présenter et informer.

Il y a deux jours, la Swiss Football League a refusé en première instance d'accorder au FC Schaffhouse une licence de jeu pour la saison à venir. En Challenge League, le club se trouve actuellement en position de relégable, notamment en raison d'une pénalité de trois points pour infraction à la licence.