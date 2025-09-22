Melvin Mastil fait partie du «onze type» des Français de l'étranger du quotidien sportif «L'Equipe». Le portier du Stade Nyonnais a enchaîné les exploits pour éliminer le FC Zurich en Coupe de Suisse.

Melvin Mastil a été le héros du week-end sur La Côte. KEYSTONE

Laurent Morel Laurent Morel

Il est extrêmement rare de voir des joueurs qui évoluent en Suisse honorés à l'étranger alors lorsqu'il s'agit d'un joueur de deuxième division, c'est d'autant plus surprenant. C'est le cas ce lundi avec la présence de Melvin Mastil dans l'équipe type des Français du week-end du journal «L'Equipe».

Le gardien du Stade Nyonnais a été récompensé pour sa performance de très haut vol dimanche face au FC Zurich. Le club de Challenge League a réussi l'exploit de sortir son homologue de Super League grâce notamment aux parades de son portier. Le capitaine de l'équipe de Colovray a été le héros local en effectuant plusieurs arrêts décisifs, dont un penalty de Steven Zuber à la 85e minute.

Il a ensuite récidivé lors de la séance de tirs au but devant l'international helvétique de 34 ans avant d'offrir la victoire au club de La Côte, entraîné par Andrea Binotto. Le natif de Thonon-les-Bains est prêté au Stade Nyonnais par le Lausanne-Sport. Au sein du onze type du week-end, il côtoie certains grands noms du football tricolore, à savoir entre autres Adrien Rabiot, Manu Koné, Théo Hernandez et Hugo Ekitike. Rien que ça !