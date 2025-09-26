Aarau n'a toujours pas égaré le moindre point cette saison en Challenge League. La troupe de Brunello Iacopetta a cueilli vendredi son huitième succès en autant de matches en allant s'imposer 3-1 sur la pelouse d'Etoile Carouge.

Carouge – Aarau 1-3 Challenge League | 8ème journée | Saison 25/26 26.09.2025

Keystone-SDA ATS

Première équipe de l'histoire à avoir gagné ses sept premières rencontres de ChL depuis la réforme du championnat en 2003, l'ambitieux FC Aarau ne s'est donc pas arrêté là. Etoile Carouge a pourtant eu le mérite d'égaliser à la 50e.

Les Stelliens, qui avaient concédé le 1-0 à la 10e minute déjà, sont revenus à hauteur sur une réussite de Ricardo Alves. Mais Aarau est repassé devant grâce à des buts d'Elias Filet (71e) et de Dorian Derbaci (91e) pour prendre provisoirement 10 points d'avance sur son dauphin Vaduz.

Xamax enchaîne

Vainqueur 3-1 à Rapperswil-Jona, Xamax a pour sa part enchaîné un deuxième succès consécutif en championnat, une première pour les Rouge et Noir depuis septembre 2024. Menés dès la 11e minute, les Neuchâtelois ont profité de l'expulsion de Guillermo Padula à la suite d'une faute de main pour renverser la vapeur.

L'inévitable Shkelqim Demhasaj a transformé le penalty dicté après cette action fautive du défenseur saint-gallois à la 39e, avant de signer le 2-1 à la 72e. Il en est déjà à sept buts cette saison en championnat! Altin Azemi a scellé le score à la 83e pour des Xamaxiens qui restent à 10 longueurs d'Aarau.