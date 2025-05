Le penalty gag concédé par le SLO contre Etoile Carouge !

Scène insolite entre Étoile Carouge et Stade Lausanne-Ouchy vendredi soir : un défenseur vaudois a provoqué un penalty en… prenant le ballon à la main dans sa propre surface après une relance de son gardien !

Le penalty gag concédé par un défenseur du SLO Breston Malula a, comme qui dirait, eu un moment d'absence vendredi soir sur la pelouse de Carouge. 03.05.2025

Luca Betschart/trad Clara Francey

La rencontre de la 33e journée de Challenge League opposant Étoile Carouge au Stade Lausanne-Ouchy a été marquée par une scène pour le moins improbable à la 34e minute de jeu.

À la 13e minute, l’arbitre désigne une première fois le point de penalty en faveur des Genevois, après une faute du gardien vaudois Jérémy Vachoux. Mais Vincent Rüfli manque l’occasion d’ouvrir le score, son tir étant repoussé par le portier.

Une vingtaine de minutes plus tard, Carouge obtient un second penalty, cette fois sur une erreur aussi rare que lunaire : Breston Malula, défenseur du SLO, touche le ballon de la main dans sa propre surface… après un court renvoi de son propre gardien. Un geste inexplicable qui offre une nouvelle opportunité aux locaux. Oscar Correia Ferreira ne tremble pas, transforme le penalty et donne l’avantage à son équipe.

Heureusement pour Malula, le SLO réussit à renverser la situation en seconde période grâce à des buts de Roméo Beney et Noah Rupp. Son geste insensé restera dans les mémoires, mais n’aura finalement pas eu de conséquences au tableau d’affichage.