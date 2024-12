Leader de Challenge League, Thoune a enchaîné un troisième match consécutif sans victoire. La troupe de Mauro Lustrinelli a fait match nul 1-1 sur la pelouse de Stade Lausanne-Ouchy vendredi soir.

KEYSTONE

Thoune a même dû batailler jusqu'au bout pour obtenir un point. Les Bernois ont égalisé à la 87e sur une réussite de Sessolo, alors que le SLO avait ouvert la marque à la 23e grâce à une tête de Mahmoud. Deuxième du classement, Etoile Carouge reviendra donc à hauteur de Thoune en cas de succès samedi à Vaduz.

Neuchâtel Xamax a pour sa part concédé vendredi une cinquième défaite sur ses six dernières sorties. Les Rouge et Noir se sont inclinés 3-1 à la Maladière face à Aarau, après avoir pourtant ouvert la marque dès la 2e minute. Xamax, 6e du classement, se retrouve ainsi à quatre longueurs d'Aarau et à huit de Thoune.

Le Stade nyonnais a par ailleurs cédé la lanterne rouge. Les hommes du coach Christophe Caschili sont allés s'imposer 1-0 sur la pelouse de Schaffhouse, désormais dernier du classement, grâce à une réussite d'Elias Pasche à la 30e minute.