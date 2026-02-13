Vainqueur 4-2 d'Aarau vendredi en Challenge League, le Stade Lausanne-Ouchy fait les affaires de Vaduz. Le club du Liechtenstein s'est imposé 2-0 à Bellinzone et prend 3 points en tête du classement.

SLO – Aarau 4-2 Challenge League | 22ème journée | Saison 25/26 13.02.2026

Keystone-SDA ATS

Qualifié pour les demi-finales de la Coupe de Suisse, le SLO est sorti vainqueur d'un duel offensif à la Pontaise. Cinq buts ont été marqués en première mi-temps avant le 4-2 de Malko Sartoretti, qui a clos les débats à la 48e.

Les Argoviens voient également Yverdon, vainqueur 1-0 du Stade Nyonnais, revenir à 7 points de leur 2e place.

Yverdon – Stade Nyonnais 1-0 Challenge League | 22ème journée | Saison 25/26 13.02.2026

Neuchâtel Xamax a pour sa part signé une deuxième victoire consécutive sur la pelouse d'un Etoile Carouge rapidement réduit à 10. Les rouge et noir sont 5es, à 4 points du SLO et 11 d'Yverdon.

Carouge – Xamax 1-3 Challenge League | 22ème journée | Saison 25/26 13.02.2026

Bellinzone – Vaduz 0-2 Challenge League | 22ème journée | Saison 25/26 13.02.2026