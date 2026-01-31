  1. Clients Privés
Challenge League Le SLO met fin à la série victorieuse de Vaduz

ATS

31.1.2026 - 01:41

Le Stade Lausanne-Ouchy a mis fin à la série de victoires de Vaduz, qui avait remporté ses 11 derniers matches de Challenge League. Les Vaudois ont battu le leader 5-2 à la Pontaise vendredi.

SLO – Vaduz 5-2

Challenge League | 20ème journée | Saison 25/26

30.01.2026

Keystone-SDA

31.01.2026, 01:41

Ce succès permet au SLO de revenir à 4 points de la troisième place occupée par Yverdon, qui s'est de son côté incliné 2-1 à domicile face à Aarau. Les Argoviens profitent aussi de l'exploit des Lausannois pour revenir à égalité de Vaduz en tête du classement. La lutte pour la promotion directe promet d'être serrée.

En déplacement à Bellinzone, Neuchâtel Xamax avait pour sa part fait le choix d'aligner ses M19 pour préserver ses cadres en vue du quart de finale de la Coupe de Suisse contre Yverdon mardi à Neuchâtel (19h30). Cela a permis à la lanterne rouge tessinoise de facilement gagner 5-0.

Cette décision a passablement fait jaser du côté d'Etoile Carouge, qui lutte avec Bellinzone contre la relégation. Les Stelliens ont toutefois conservé l'écart de 4 points avec les Tessinois en s'imposant 2-1 face à Rapperswil.

Aurélien Chappuis, le financier devenu footballeur

Aurélien Chappuis est un ovni. Il a toujours joué sur deux terrains : le football et la finance. Mais l'été passé, en signant à Yverdon, le milieu a décidé de quitter totalement le bureau pour se consacrer pleinement au sport.

30.01.2026

