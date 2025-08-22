L’émouvant témoignage de Paul Bernardoni, ex-gardien d’Yverdon

Ancien portier d’Yverdon Sport en Super League, Paul Bernardoni s’est livré à cœur ouvert pour «L’Equipe». Le gardien français a ainsi révélé que sa signature dans le club vert et blanc a été «une de ses meilleures décisions». Dans la cité nord-vaudoise, il s’est «régalé» après une expérience compliquée en Turquie, où il s’est retrouvé «vraiment au fond du trou».

Paul Bernardoni a défendu la cage d’Yverdon Sport à 58 reprises. IMAGO/Mediafab.ch

Nicolas Larchevêque

Parti d’Yverdon Sport cet été après une saison et demie en Super League, Paul Bernardoni est revenu, dans un entretien accordé à «L’Equipe» à l’occasion de son transfert à Amiens, sur son passage en Suisse. Une expérience qui lui a redonné l’envie de jouer après une période difficile en Turquie.

«Je m’étais donné six mois pour voir si je retrouvais du plaisir. J’ai signé à Yverdon (...), et ça a été magnifique, certainement une des meilleures décisions que j’aie pu prendre. Je m’y suis régalé», a reconnu le gardien français dans les colonnes du quotidien sportif de ce vendredi.

Pour mémoire, Bernardoni était arrivé début 2024 en terres vaudoises après un séjour pour le moins tourmenté dans le championnat turc. En quelques mois seulement au sein du club de Konyaspor, le portier avait notamment vu son chien être empoisonné, sa femme menacée d’expulsion et son salaire impayé. Sa venue dans la cité thermale a donc sonné comme une révélation pour lui.

«À un moment donné, je me suis posé des questions. Je voulais faire un point après les six (premiers) mois à Yverdon. Je ne vais pas dire que j’ai songé à arrêter, parce que sincèrement je n’aurais pas eu le courage. Mais, à un moment, je me suis demandé, si je ne prenais plus de plaisir, s’il ne fallait pas que j’accepte un autre rôle, plus en retrait. Et au bout de trois jours à Yverdon, ma femme m’a dit : ‘Ça y est, c’est reparti !’»

«C’était le moment de rentrer»

Après deux années passées à l’étranger et une joie retrouvée, Paul Bernardoni a senti qu’il était temps de retourner dans son pays d’origine. «Après la Suisse, il y a eu diverses possibilités, mais l’envie de revenir en France était forte. C’était le moment de rentrer», a expliqué celui qui défendra la cage d’Amiens en Ligue 2 cette saison.

Le dernier rempart de 28 ans parle désormais d’«un renouveau» et d’«une deuxième partie de carrière différente» grâce à Yverdon. «Je sais ce que c’est d’être vraiment au fond du trou, donc je prends les choses beaucoup plus à la légère, tout en restant pro, passionné», a ajouté celui qui est papa d’un petit garçon depuis deux mois.

Sous le maillot d’YS, Paul Bernardoni a disputé 58 matches officiels. Devenu rapidement l’une des figures du vestiaire nord-vaudois, il n’est toutefois pas parvenu à sauver le club de la relégation en mai dernier. Mais à Yverdon, le natif d’Évry a visiblement davantage gagné que perdu.

