Aarau continue de survoler la Challenge League. Le leader a remporté un dixième succès lors de la 11e journée, s'imposant 2-0 face à Wil. Les Argoviens, qui ont marqué par Müller (14e) et Derbaci (71e).

Aarau – Wil 2-0 Challenge League | 11ème journée | Saison 25/26 24.10.2025

Keystone-SDA ATS

De leur côté, le Stade nyonnais et Yverdon se sont séparés sur un nul 2-2 dans un derby romand très disputé. Les locaux ont pris deux fois l'avantage, mais les visiteurs ont chaque fois répliqué. Yverdon se retrouve désormais à sept longueurs d'Aarau.

Neuchâtel Xamax FCS a remporté un succès précieux en battant Rapperswil-Jona 2-1 à la Maladière. Demhasaj a inscrit les deux réussites des rouge et noir, qui s'établissent ainsi solidement dans la première moitié du classement.

Stade Nyonnais – Yverdon 2-2 Challenge League | 11ème journée | Saison 25/26 24.10.2025