Vaduz et Aarau ont couché sur leurs positions avant le choc au sommet qui les opposera vendredi prochain en Principauté. A Rapperswil, Vaduz s’est imposé 4-0 pour cueillir une... huitième victoire de rang.

Rapperswil-Jona – Vaduz 0-4 Challenge League | 17ème journée | Saison 25/26 12.12.2025

Keystone-SDA ATS

Victorieux 2-1 d’Etoile Carouge dans son antre du Brügglifeld, Aarau reste à la hauteur de Vaduz. Les Argoviens ont exploité deux hésitations du portier genevois Mussa Diallo pour forcer la décision.

Aarau – Carouge 2-1 Challenge League | 17ème journée | Saison 25/26 12.12.2025

Yverdon doit gagner

Les victoires des deux leaders placent Yverdon dans l’obligation de s’imposer samedi à la Pontaise face au SLO.

La formation d’Adrian Ursea accuse désormais un retard de 12 points sur Vaduz et Aarau.