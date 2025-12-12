Vaduz et Aarau ont couché sur leurs positions avant le choc au sommet qui les opposera vendredi prochain en Principauté. A Rapperswil, Vaduz s’est imposé 4-0 pour cueillir une... huitième victoire de rang.
Victorieux 2-1 d’Etoile Carouge dans son antre du Brügglifeld, Aarau reste à la hauteur de Vaduz. Les Argoviens ont exploité deux hésitations du portier genevois Mussa Diallo pour forcer la décision.
Yverdon doit gagner
Les victoires des deux leaders placent Yverdon dans l’obligation de s’imposer samedi à la Pontaise face au SLO.
La formation d’Adrian Ursea accuse désormais un retard de 12 points sur Vaduz et Aarau.