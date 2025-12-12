  1. Clients Privés
Challenge League Avant leur duel au sommet, les patrons tiennent leur rang

ATS

12.12.2025 - 22:54

Vaduz et Aarau ont couché sur leurs positions avant le choc au sommet qui les opposera vendredi prochain en Principauté. A Rapperswil, Vaduz s’est imposé 4-0 pour cueillir une... huitième victoire de rang.

Rapperswil-Jona – Vaduz 0-4

Rapperswil-Jona – Vaduz 0-4

Challenge League | 17ème journée | Saison 25/26

12.12.2025

Keystone-SDA

12.12.2025, 22:54

Victorieux 2-1 d’Etoile Carouge dans son antre du Brügglifeld, Aarau reste à la hauteur de Vaduz. Les Argoviens ont exploité deux hésitations du portier genevois Mussa Diallo pour forcer la décision.

Aarau – Carouge 2-1

Aarau – Carouge 2-1

Challenge League | 17ème journée | Saison 25/26

12.12.2025

Yverdon doit gagner

Les victoires des deux leaders placent Yverdon dans l’obligation de s’imposer samedi à la Pontaise face au SLO.

Challenge League. Après l'euphorie de la Coupe, Yverdon retombe sur terre en championnat

Challenge LeagueAprès l'euphorie de la Coupe, Yverdon retombe sur terre en championnat

La formation d’Adrian Ursea accuse désormais un retard de 12 points sur Vaduz et Aarau.

