Yverdon Sport a annoncé lundi la nomination de Lorenzo Falbo au poste de directeur sportif. Il prendra ses fonctions le 1er septembre prochain.

Keystone-SDA ATS

Déjà présent auprès du club la saison dernière en qualité de conseiller du Président Jamie Welch, Lorenzo Falbo accompagnera désormais le développement sportif d’Yverdon Sport, aussi bien pour l’équipe première masculine que pour l’équipe féminine.

Agent de joueurs de longue date et ancien conseiller sportif du Stade Nyonnais, Falbo cessera son activité d'agent dès son entrée en fonction officielle, «dans un souci de clarté et de transparence», a précisé le club nord-vaudois.