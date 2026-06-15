«Ma femme étant neuchâteloise, il y aura une certaine pression à la maison»

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

L'ère «BB» commence à Xamax «Ma femme étant neuchâteloise, il y aura une certaine pression»

Daniel Burkhalter et Stéphane Amoruso, à Neuchâtel

15.6.2026

A l’instar de bien des clubs de Swiss Football League, Neuchâtel Xamax retrouvait les terrains en ce lundi 15 juin pour préparer la saison 2026/27 de Dieci Challenge League. Et ce avec Bruno Berner, son nouvel entraîneur, fraîchement débarqué de Sydney, où il a officié pendant une saison aux côtés de Mile Sterjovski, son ancien coéquipier au FC Bâle.

Bruno Berner : «Il y a du potentiel à exploiter à Xamax»

Bruno Berner : «Il y a du potentiel à exploiter à Xamax»

L'entraîneur zurichois Bruno Berner parle de sa signature à Neuchâtel Xamax et de sa vision pour la saison 2026-2027.

15.06.2026

Daniel Burkhalter et Stéphane Amoruso, à Neuchâtel

15.06.2026, 15:42

15.06.2026, 15:49

«Je suis très excité et content d’être là, explique le Zurichois de 48 ans. Je passe du Pacifique au lac de Neuchâtel, ce qui n’est pas tout à fait la même chose.»

«Nous avions vraiment envie de travailler avec lui, détaille Jean-François Collet, président et propriétaire du club rouge et noir. C’était notre candidat idéal, celui que nous voulions. Il a une grosse expérience de l’étranger, notamment en tant que joueur.»

«La promotion tient beaucoup à la question du budget»

Pour «BB», «tout s’est fait en une semaine, Xamax savait ce qu’il voulait. Je n’aime pas quand ça prend trop de temps». Berner dit qu’il était tout de suite convaincu «dans mon cœur et dans mes tripes» que c’était le bon choix. De plus, il reconnaît que son épouse étant neuchâteloise, «il y aura une certaine pression à la maison.»

Cette pression, «Jeff» Collet ne veut pas non plus la mettre sur son nouvel homme fort, car fidèle à son habitude, il se retient bien de parler de promotion en Super League. «Bien sûr que je pourrais annoncer qu’on veut monter pour faire plaisir à tout le monde, mais les Winterthour, Aarau et Yverdon ont bien plus de budget que nous. Et ça tient beaucoup à la question du budget.»

Jean-François Collet : «Bruno Berner a le package global»

Jean-François Collet : «Bruno Berner a le package global»

Président de Neuchâtel Xamax, Jean-François Collet parle des ambitions pour la saison 2026-2027 et du nouvel entraîneur Bruno Berner.

15.06.2026

«Un exploit extraordinaire»

Alors, quels objectifs concrets pour ses «Rouge et noir» en Challenge League cette saison ? «J’aimerais qu’on soit la bonne surprise du championnat, espère Collet. Si à la fin on peut monter, ce serait fantastique, mais ce serait un exploit extraordinaire.»

Bruno Berner s’aligne sur les mots de son président, préférant s’inscrire sur le long terme même si, pour l’instant, femme et enfants resteront habiter à Zurich. «Tout le monde voit le potentiel de Xamax. Il y a une bonne base et la question est désormais de savoir comment exploiter ce potentiel.»

Un potentiel que le club de la Maladière souhaite encore étoffer durant cette période de mercato, et notamment sur le plan offensif. Où il ne sera pas évident de remplacer Shkelqim Demhasaj, son meilleur buteur tout juste parti à Yverdon pour un meilleur salaire…

«On a gardé tous les joueurs qu’on voulait garder»

  • La nouvelle a été officialisée ce lundi matin, Shkelqim Demhasaj (30 ans), meilleur buteur de la dernière Challenge League (21 buts), s’est engagé à Yverdon, quittant donc la Maladière après 2 saisons fructueuses (41 buts, 16 assists). «Nous lui avons fait une très belle offre pour qu’il reste, mais il était impossible de rivaliser avec ce qu’Yverdon lui offrait, explique Jeff Collet. «Mais il faut savoir rester raisonnable. Et d’une certaine façon, je suis content pour lui, il a décroché un superbe contrat».
  • Un Xamax qui a aussi vu Salim Ben Seghir (23 ans) lui tourner le dos. «C’est un joueur spectaculaire, mais il n’avait pas forcément le profil recherché, coupe Collet. Mais à part Demhasaj, nous avons gardé tous les joueurs qu’on voulait garder ! ».
Montre plus

Les plus lus

Donald Trump est arrivé à Genève avant de repartir pour Evian
Guy Parmelin accueille Ursula von der Leyen et Antonio Costa
«Quand il me fait des chatouilles, ce n'est pas normal» - Une mère sort un livre stupéfiant
«Ma femme étant neuchâteloise, il y aura une certaine pression à la maison»
Sous haute tension, suivez le G7 d’Evian et les manifestations
«J'ai été réduit à l'état d'esclave» : un Français forcé de travailler en Allemagne saisit la CEDH