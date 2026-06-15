«Ma femme étant neuchâteloise, il y aura une certaine pression à la maison»

A l’instar de bien des clubs de Swiss Football League, Neuchâtel Xamax retrouvait les terrains en ce lundi 15 juin pour préparer la saison 2026/27 de Dieci Challenge League. Et ce avec Bruno Berner, son nouvel entraîneur, fraîchement débarqué de Sydney, où il a officié pendant une saison aux côtés de Mile Sterjovski, son ancien coéquipier au FC Bâle.

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Daniel Burkhalter et Stéphane Amoruso, à Neuchâtel Gregoire Galley

«Je suis très excité et content d’être là, explique le Zurichois de 48 ans. Je passe du Pacifique au lac de Neuchâtel, ce qui n’est pas tout à fait la même chose.»

«Nous avions vraiment envie de travailler avec lui, détaille Jean-François Collet, président et propriétaire du club rouge et noir. C’était notre candidat idéal, celui que nous voulions. Il a une grosse expérience de l’étranger, notamment en tant que joueur.»

«La promotion tient beaucoup à la question du budget»

Pour «BB», «tout s’est fait en une semaine, Xamax savait ce qu’il voulait. Je n’aime pas quand ça prend trop de temps». Berner dit qu’il était tout de suite convaincu «dans mon cœur et dans mes tripes» que c’était le bon choix. De plus, il reconnaît que son épouse étant neuchâteloise, «il y aura une certaine pression à la maison.»

Cette pression, «Jeff» Collet ne veut pas non plus la mettre sur son nouvel homme fort, car fidèle à son habitude, il se retient bien de parler de promotion en Super League. «Bien sûr que je pourrais annoncer qu’on veut monter pour faire plaisir à tout le monde, mais les Winterthour, Aarau et Yverdon ont bien plus de budget que nous. Et ça tient beaucoup à la question du budget.»

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«Un exploit extraordinaire»

Alors, quels objectifs concrets pour ses «Rouge et noir» en Challenge League cette saison ? «J’aimerais qu’on soit la bonne surprise du championnat, espère Collet. Si à la fin on peut monter, ce serait fantastique, mais ce serait un exploit extraordinaire.»

Bruno Berner s’aligne sur les mots de son président, préférant s’inscrire sur le long terme même si, pour l’instant, femme et enfants resteront habiter à Zurich. «Tout le monde voit le potentiel de Xamax. Il y a une bonne base et la question est désormais de savoir comment exploiter ce potentiel.»

Un potentiel que le club de la Maladière souhaite encore étoffer durant cette période de mercato, et notamment sur le plan offensif. Où il ne sera pas évident de remplacer Shkelqim Demhasaj, son meilleur buteur tout juste parti à Yverdon pour un meilleur salaire…