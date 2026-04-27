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Challenge League Du remue-ménage dans la présidence du FC Aarau

ATS

27.4.2026 - 19:21

Markus Mahler, président du conseil d'administration du FC Aarau, démissionne pour des raisons personnelles et de santé. Le club de Challenge League a annoncé le club lundi qu'il cédera sa place le 26 mai lors de la prochaine assemblée générale.

Brunello Iacopetta, entraîneur d'Aarau, observe des changements au-dessus de lui dans le club.
Brunello Iacopetta, entraîneur d'Aarau, observe des changements au-dessus de lui dans le club.
KEYSTONE

Keystone-SDA

27.04.2026, 19:21

Le FC Aarau précise que la démission de Markus Mahler est une décision mûrement réfléchie visant à réduire globalement ses activités. Le poste de président reste vacant pour l’instant et le processus de succession est lancé.

Challenge League. Le duel fait rage au sommet : en battant Vaduz, Aarau recolle

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Actuellement, le FC Aarau occupe la 2e place de la Challenge League. Avec quatre points de retard sur le leader Vaduz à quatre journées de la fin de la saison, l'équipe de l'entraîneur Brunello Iacopetta peut toujours rêver d'une promotion directe dans l'élite du football suisse.

Challenge League. Aarau, grand gagnant de la soirée sur tous les tableaux

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Dernière rencontre d'Aarau

Wil – Aarau 2-2

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Challenge League | 32ème journée | Saison 25/26

25.04.2026

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