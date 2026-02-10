  1. Clients Privés
FR

Challenge League Xamax enrôle un attaquant formé au Servette FC

ATS

10.2.2026 - 19:18

Neuchâtel Xamax a annoncé mardi l'arrivée de Vincent Nvendo. L'attaquant genevois de 22 ans débarque en provenance du FC Zurich, où il n'a pas réussi à s'imposer ces derniers mois.

Keystone-SDA

10.02.2026, 19:18

10.02.2026, 19:19

Formé au Servette FC, Vincent Nvendo s'était illustré la saison dernière avec Etoile Carouge, marquant 7 buts et délivrant 3 assists en 18 matches de Challenge League. Il a ensuite rejoint le FCZ l'été dernier, mais n'a joué que 27 minutes dans l'élite du football suisse depuis le début de la saison.

Challenge League. Après les déboires en Coupe, Xamax se regaillardit face au SLO

Challenge LeagueAprès les déboires en Coupe, Xamax se regaillardit face au SLO

Le club neuchâtelois n'a pas précisé la durée du contrat.

Xamax – SLO 3-0

Xamax – SLO 3-0

Challenge League | 21ème journée | Saison 25/26

08.02.2026

