Neuchâtel Xamax a annoncé mardi l'arrivée de Vincent Nvendo. L'attaquant genevois de 22 ans débarque en provenance du FC Zurich, où il n'a pas réussi à s'imposer ces derniers mois.
Formé au Servette FC, Vincent Nvendo s'était illustré la saison dernière avec Etoile Carouge, marquant 7 buts et délivrant 3 assists en 18 matches de Challenge League. Il a ensuite rejoint le FCZ l'été dernier, mais n'a joué que 27 minutes dans l'élite du football suisse depuis le début de la saison.
Le club neuchâtelois n'a pas précisé la durée du contrat.