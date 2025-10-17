Neuchâtel Xamax FCS a remporté le derby romand de Challenge League. Lors de la 10e journée, les rouge et noir sont allés s'imposer 2-0 sur la pelouse d'Etoile Carouge.

Carouge – Xamax 0-2 Challenge League | 10ème journée | Saison 25/26 17.10.2025

Keystone-SDA ATS

A la Fontenette, les visiteurs ont fait la décision en première période. Ils ont marqué par Streit (28e) et Demhasaj (37e). Le leader Aarau a quant à lui repris sa marche en avant, avec un succès 2-1 en déplacement face au Stade Lausanne-Ouchy. Koide a marqué le but décisif à la 80e.

SLO – Aarau 1-2 Challenge League | 10ème journée | Saison 25/26 17.10.2025

Le Stade nyonnais est rentré bredouille de son déplacement à Rapperswil-Jona, mais il s'en est fallu de peu. Padula Lenna a inscrit le seul but dans les arrêts de jeu (92e).