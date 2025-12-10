Neuchâtel Xamax a subi la loi du Stade Lausanne-Ouchy mercredi à la Pontaise (3-0), un match renvoyé de la 14e journée de Challenge League. Le SLO dépasse ainsi les «rouge et noir» au classement.

Neuchâtel Xamax a sombré mercredi soir à la Pontaise (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les Lausannois ont frappé trois fois entre la 17e et la 34e minute de jeu dans cette partie qui avait été reportée en raison d'une pelouse gelée. Les buteurs se nomment Nicola Sutter, Landry Nomel et Malko Sartoretti.

Qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de Suisse, les Neuchâtelois n'avancent plus en championnat: c'est leur cinquième match de suite sans victoire. En revanche, le SLO (4e, 23 pts) se relance et pointe désormais devant Xamax (5e, 21 pts) au classement.