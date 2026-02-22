  1. Clients Privés
Challenge League Neuchâtel Xamax concède la défaite chez le leader Vaduz

ATS

22.2.2026 - 16:14

Neuchâtel Xamax FCS s'est incliné 1-0 chez le leader Vaduz lors de la 23e journée de Challenge League. À Wil, le Stade Lausanne-Ouchy a perdu de précieux points en perdant 1-0.

Vaduz – Xamax 1-0

Vaduz – Xamax 1-0

Challenge League | 23ème journée | Saison 25/26

22.02.2026

Keystone-SDA

22.02.2026, 16:14

22.02.2026, 17:29

Les rouge et noir ont longtemps cru tenir le nul, mais les joueurs de la Principauté ont obtenu un penalty dans les toutes dernières secondes du temps additionnel. Nicolas Hasler ne s'est pas fait prier pour le transformer, et a permis d'accroître l'avance de Vaduz en tête du classement par rapport à son poursuivant Aarau, désormais à cinq longueurs avec ses 50 points.

Les Vaudois, qui restaient sur une probante victoire 4-2 face à Aarau, ont concédé la défaite face au mal classé Wil 1-0. Une réussite de Simone Rapp à la 50e a permis aux Saint-Gallois de prendre dix points d'avance sur la lanterne rouge Bellinzone (14 points), tandis que le SLO stagne à la 4e place avec 35 unités, juste devant Neuchâtel Xamax (5e, 31 pts).

Wil – SLO 1-0

Wil – SLO 1-0

Challenge League | 23ème journée | Saison 25/26

22.02.2026

