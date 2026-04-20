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Swiss Football League Un club privé de sa licence pour la saison prochaine

ATS

20.4.2026 - 14:50

Lanterne rouge de Challenge League (ChL), Bellinzone n'a pas obtenu de licence en 1re instance pour continuer à évoluer à ce niveau la saison prochaine. Les 21 autres clubs de Super League et de ChL ont en revanche reçu leur sésame.

Bellinzone n'a pas obtenu de licence en 1re instance pour la saison prochaine.
Bellinzone n'a pas obtenu de licence en 1re instance pour la saison prochaine.
KEYSTONE

Keystone-SDA

20.04.2026, 14:50

La Swiss Football League (SFL) avance lundi des raisons financières pour expliquer son refus concernant Bellinzone. Le club tessinois avait déjà été menacé en décembre dernier de se voir retirer sa licence pour la saison en cours, faute d'avoir transmis les documents requis. L'instance de recours lui avait cependant permis de poursuivre l'exercice.

Choc en Challenge League. Licence retirée et avenir menacé pour l’AC Bellinzone !

Choc en Challenge LeagueLicence retirée et avenir menacé pour l’AC Bellinzone !

La SFL a bouclé l'examen de 26 dossiers. En plus des 22 formations des deux premières divisions, les clubs de Promotion League de Kriens, Brühl et Bienne ont également transmis le leur en vue d'une éventuelle promotion. Schaffhouse, finalement, a retiré sa candidature.

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