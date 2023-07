Une égalisation au bout du temps additionnel de Jessé Hautier, arrivé dans la semaine à Neuchâtel, a permis à Xamax de ne pas perdre le premier derby romand de la saison de Challenge League. Mais le coup est passé bien près... Pour sa part, Sion s'est imposé à Tourbillon pour la première fois depuis le 15 octobre dernier.

Stade Nyonnais – Xamax 1-1 dieci Challenge League, 2ème journée, Saison 23/24 28.07.2023

Après avoir pratiquement connu la même infortune une semaine plus tôt à Thoune dans une rencontre qui s'est également terminée sur le score de 1-1, le Stade Nyonnais croyait cette fois tenir son os. Le néo-promu avait, ainsi, ouvert le score presque logiquement par Dylan Dugourd à la 51e, à la conclusion d’une percée qui avait traversé une défense bien friable. Mais sur l’ultime action du match, Jessé Hautier, prêté par Yverdon, a eu le sang-froid nécessaire pour battre l’excellent Edin Omeragic.

Suivi par 950 spectateurs, ce derby a livré deux enseignements. Cancre du championnat la saison dernière, Neuchâtel Xamax a encore bien du chemin à parcourir pour tenir les premiers rôles à nouveau. Quant au Stade Nyonnais, ce deuxième point obtenu en deux matches est source d’espoir. Les Vaudois ont le coffre pour assurer le maintien.

Sion grâce à Ziegler

Un coup-franc de Reto Ziegler à la 22e a permis au FC Sion de signer une deuxième victoire en autant de matches. Un succès 1-0 sur Aarau à Tourbillon. Et dire que cela faisait depuis octobre 2022 que les Sédunois n'avaient plus levé les bras à domicile au sortir d'une rencontre. Buteur sur penalty contre Vaduz, Ziegler en est donc à deux buts en deux parties. Et Sion n'a toujours pas encaissé de but après 180 minutes.

Sion – Aarau 1-0 dieci Challenge League, 2ème journée, Saison 23/24 28.07.2023

Dans la troisième rencontre de la soirée, Thoune est allé s'imposer 1-0 à Schaffhouse.

ats