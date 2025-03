Délesté de trois points, Schaffhouse entend se défendre. Le club de Challenge League, menacé de relégation, a déposé un recours auprès du tribunal de recours de la Swiss Football League contre la décision prononcée le 26 février.

ℹ️ Rekurs des FC Schaffhausen gegen den Abzug von 3 Punkten ℹ️https://t.co/TP3COywWHF

. . . . .

ℹ️ Recours du FC Schaffhouse contre son retrait de 3 points ℹ️https://t.co/0QjdxUU5Y4 pic.twitter.com/HoIsMLOwnx — Swiss Football League (@News_SFL) March 4, 2025

Keystone-SDA, ATS ATS

La commission de discipline de la SFL avait sanctionné le club pour n'avoir pas fourni fin janvier toutes les attestations nécessaires concernant le paiement des cotisations sociales pour le mois de décembre, malgré un délai supplémentaire.

En attendant la décision finale, le dernier du classement conserve ses 20 points. Bellinzone et le Stade Nyonnais, respectivement 8e et 9e, possèdent trois points de plus.