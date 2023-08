Sion et Wil se neutralisent, Xamax réalise un festival

Neuchâtel Xamax s'est installé dans le fauteuil de leader lors de la 4e journée de Challenge League. Les rouge et noir ont battu Thoune 4-0 et comptent 10 points, comme Wil et Sion, mais avec une meilleure différence de buts.

Les hommes d'Uli Forte ont marqué par Surdez (25e), Bakayoko (49e), Campos (84e) et Hautier (86e). Avec déjà 11 buts inscrits, ils ont pour l'instant l'attaque la plus percutante du championnat. Le contraste est saisissant par rapport à l'an passé, quand les Neuchâtelois avaient accumulé sept défaites consécutives en début de saison!

Le duel entre Wil et Sion, qui avaient tous deux gagné leurs trois premiers matches, s'est conclu sur un score nul et vierge. Les Valaisans n'ont toujours pas encaissé le moindre but cette saison.

Le Stade nyonnais a pour sa part battu Schaffhouse 2-1 après avoir été mené. Des buts de Busset (75e) et Gomis (76e) lui ont offert un premier succès.