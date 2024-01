Le FC Sion s'est facilement imposé 4-1 sur la pelouse de Wil et occupe seul la tête de la Challenge League dans l'attente du match de Thoune à Bellinzone ce samedi.

Les Valaisans ont largement dominé les Saint-Gallois, même si la première action dangereuse fut l'apanage de Nikolas Muci qui a obligé le portier Timothy Fayulu à détourner le tir sur son poteau (31e). Mais Dejan Sorgic, qui avait raté l'ouverture du score à la 26e, n'a pas manqué la cible lorsque le ballon naviguait dans les seize mètres de Wil (45e).

Ce but juste avant la pause a parfaitement mis les Sédunois sur la voie de la victoire. Il ne fallut que dix bonnes minutes en deuxième période pour que Liam Chipperfield ne transforme en but de la tête un centre d'Ilyas Chouraef (52e) et qu'un superbe coup franc direct de Reto Ziegler (56e) ne donne trois buts d'avance à Sion. Chouaref a encore aggravé le score (69e).

Neuchâtel Xamax n'a pas fait une bonne affaire face à Baden (1-1). Contre l'avant-dernier du classement, les Neuchâtelois avaient pourant ouvert le score par Fatkic sur penalty (1-0) avant que Brack n'égalise d'un superbe tir dans la lucarne du portier Guivarch (80e).

De son côté, Aarau a bien commencé sa deuxième phase avec un succès étriqué 1-0 sur Vaduz grâce à un but de Fazliu (53e).

