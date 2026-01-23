  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Challenge League Stade Nyonnais arrache le nul au bout du suspense face à Carouge

ATS

23.1.2026 - 22:01

Le derby romand de la 19e journée de Challenge League entre Stade Nyonnais et Etoile Carouge a accouché d'un match nul 2-2 vendredi. A Colovray, les Vaudois ont arraché un point dans le temps additionnel.

Stade Nyonnais – Carouge 2-2

Stade Nyonnais – Carouge 2-2

Challenge League | 19ème journée | Saison 25/26

23.01.2026

Keystone-SDA

23.01.2026, 22:01

23.01.2026, 22:50

L'attaquant nyonnais Joris Manquant a égalisé à la 90e+1 en transformant un penalty obtenu par son coéquipier Maxim Leclercq. Avant ce dénouement, les Genevois avaient pris les devants grâce à un doublé du Brésilien Itaitinga après l'ouverture du score signée Jarell Simo.

Ce match nul n'arrange aucune des deux équipes. Les Nyonnais sont 6es avec 19 points, bien loin du podium (Yverdon, 33 points), tandis que les Carougeois sont toujours avant-derniers, avec quatre longueurs d'avance sur la lanterne rouge Bellinzone.

Vaduz – Wil 3-1

Vaduz – Wil 3-1

Challenge League | 19ème journée | Saison 25/26

23.01.2026

Les plus lus

Une soirée positive pour les Romands : trois succès au compteur
Lagarde surprend à Davos: «Merci à ceux qui critiquent l’Europe»
«Je suis sidéré» - L’arrestation d’un garçon de 5 ans choque jusqu’à Genève
Parmelin : «Les Américains nous ont informé qu'ils étaient prêts»
La charge de Trump contre la Suisse décortiquée
Les États-Unis se préparent à une gigantesque tempête hivernale