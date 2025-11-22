  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Challenge League Stade Nyonnais surprend Aarau, Vaduz prend la tête du classement

ATS

22.11.2025 - 20:13

Changement en tête de la Challenge League! Battu 1-0 par le Stade Nyonnais samedi au Brügglifeld, Aarau abandonne son fauteuil de leader à Vaduz, qui dispose d'une meilleure différence de buts.

Aarau – Stade Nyonnais 0-1

Aarau – Stade Nyonnais 0-1

Challenge League | 14ème journée | Saison 25/26

22.11.2025

Keystone-SDA

22.11.2025, 20:13

22.11.2025, 21:00

Un penalty tardif transformé par Leorat Bega (90e) a eu raison des Argoviens, qui concèdent ainsi une deuxième défaite consécutive après leur déroute à Bellinzone avant la trêve internationale (5-1). Vainqueur au Tessin vendredi (1-0), Vaduz en profite donc pour prendre les commandes du classement, même si les deux équipes comptent 33 points.

L'autre match prévu samedi entre le Stade Lausanne-Ouchy et Neuchâtel Xamax a été repoussé. La pelouse de la Pontaise était gelée et l'arbitre a décidé de renvoyer la partie, a annoncé la Swiss Football League.

Les plus lus

Le sort funeste de la famille allemande à Istanbul n'est-il pas un cas isolé?
Spiridon II introuvable : le cargo aux 3'000 bovins a disparu des radars
«Trouvez quelqu'un qui vous regarde comme Trump regarde Mamdani»
Un fer à souder, de la «curiosité» et un soupçon de mauvaise foi
465'000 visiteurs au spectacle de lumière sur le Palais fédéral
Retour triomphal au Camp Nou : le Barça écrase l’Athletic Bilbao