Changement en tête de la Challenge League! Battu 1-0 par le Stade Nyonnais samedi au Brügglifeld, Aarau abandonne son fauteuil de leader à Vaduz, qui dispose d'une meilleure différence de buts.

Aarau – Stade Nyonnais 0-1 Challenge League | 14ème journée | Saison 25/26 22.11.2025

Keystone-SDA ATS

Un penalty tardif transformé par Leorat Bega (90e) a eu raison des Argoviens, qui concèdent ainsi une deuxième défaite consécutive après leur déroute à Bellinzone avant la trêve internationale (5-1). Vainqueur au Tessin vendredi (1-0), Vaduz en profite donc pour prendre les commandes du classement, même si les deux équipes comptent 33 points.

L'autre match prévu samedi entre le Stade Lausanne-Ouchy et Neuchâtel Xamax a été repoussé. La pelouse de la Pontaise était gelée et l'arbitre a décidé de renvoyer la partie, a annoncé la Swiss Football League.