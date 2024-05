Suivez le duel Bellinzone - Sion en libre accès

La 35e et avant-dernière journée de Challenge League se tient ce vendredi soir. Tous les yeux seront rivés sur les pelouses de Bellinzone, qui affronte Sion, et de Thoune, qui reçoit Vaduz. Car si les Valaisans font plus de points que les Bernois ce vendredi, ils valideront leur retour dans l'élite du football suisse la saison prochaine.

Toutes les rencontres de la Challenge League sont à suivre en direct et en live TV sur «blue Sport».

blue Sport Clara Francey

AC Bellinzone - FC Sion

Neuchâtel Xamax FCS - FC Stade Nyonnais

live Neuchâtel Xamax FCS - FC Stade Nyonnais ve 17.05. 20:05 - 22:15 ∙ blue Sports Live ∙ Neuchâtel Xamax FCS - FC Stade Nyonnais Louer avec tv.blue.ch tv.blue.ch

L'événement a commencé

FC Thoune Berner Oberland - FC Vaduz

live FC Thoune Berner Oberland - FC Vaduz ve 17.05. 19:55 - 22:50 ∙ blue Sports Live ∙ FC Thoune Berner Oberland - FC Vaduz Louer avec tv.blue.ch tv.blue.ch

L'événement a commencé

FC Aarau - FC Wil 1900

live FC Aarau - FC Wil 1900 ve 17.05. 20:05 - 22:15 ∙ blue Sports Live ∙ FC Aarau - FC Wil 1900 Louer avec tv.blue.ch tv.blue.ch

L'événement a commencé

FC Schaffhouse - FC Baden 1897