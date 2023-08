«Super Mario» batifole avec sa nouvelle dulcinée

Malgré une dernière saison catastrophique avec seulement six buts en 19 matches, Mario Balotelli est toujours sous contrat avec le FC Sion. Alors que les Valaisans ont déjà débuté le championnat de Challenge League depuis plusieurs semaines, l’attaquant transalpin a été aperçu à Venise.

Mario Balotelli a Venezia con la nuova fidanzata: ecco chi è #mariobalotelli #9agosto https://t.co/ABANI0qgsX — Tgcom24 (@MediasetTgcom24) August 9, 2023

L'Italien de 32 ans est actuellement toujours un joueur du FC Sion et fait encore partie de la première équipe, qui évolue depuis cette saison en Challenge League. Les Valaisans ont gagné leurs trois premiers matches, mais Balotelli n'a jamais été convoqué par l’entraîneur Didier Tholot.

La dernière fois que l'ancien joueur de Liverpool a été vu sous les couleurs de Sion, c'était dans une vidéo postée sur son profil Instagram. Sur cette publication, on voit «Super Mario» se marrer avec l'ancien arbitre de Serie A Gianpaolo Calvarese dans les vestiaires sédunois.

Alors que ses coéquipiers s'entraînent et jouent pour ramener Sion en Super League, Mario Balotelli a été aperçu récemment à Venise en compagnie d’une jeune femme dénommée Cecilia, selon plusieurs médias italiens. Sa relation avec Francesca Monti semble donc être terminée.

Balotelli a été repéré par des paparazzi dans la cité des doges en compagnie de Cecilia. Les deux tourtereaux ont admiré les monuments et se sont détendus en faisant un tour de gondole. Le couple a été photographié en train de se tenir la main et de s'enlacer, «Balo» tenant également une cigarette électronique. Le footballeur et sa compagne ont aussi fait un détour dans une bijouterie avant de manger dans un restaurant de luxe. En ce moment, Mario Balotelli semble donc partout.... sauf au FC Sion.