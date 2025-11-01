Aarau a cueilli samedi son 11e succès en 12 journées de Challenge League. L'impressionnant leader a dominé Rapperswil-Jona 2-1 pour garder six longueurs d'avance sur son dauphin Vaduz.

Aarau – Rapperswil-Jona 2-1 Challenge League | 12ème journée | Saison 25/26 01.11.2025

Keystone-SDA ATS

A 11 contre 10 dès la 13e minute après l'expulsion d'Emini pour une faute d'Afriyie dans la surface de réparation, alors qu'il menait 1-0, le FC Aarau a pourtant joué à se faire peur. Auteur du 1-0 à la 10e, Valon Fazliu a ainsi manqué le penalty obtenu au quart d'heure.

Rapperswil-Jona a même pu égaliser à la 19e. Mais une réussite de Serge Müller peu après le retour des vestiaires a permis à Aarau de décrocher sa troisième victoire consécutive et de maintenir le cap en tête du classement.

Le SLO et Nyon se neutralisent

Le deuxième match de la soirée a vu le Stade Lausanne-Ouchy et le Stade Nyonnais se neutraliser à la Pontaise (3-3).

SLO – Stade Nyonnais 3-3 Challenge League | 12ème journée | Saison 25/26 01.11.2025

Mené 2-0 puis 3-1, le SLO a arraché un point à 11 contre 10, Garcia relançant son équipe en transformant le penalty accordé après l'expulsion du Nyonnais Richard à la 71e.