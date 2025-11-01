  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Challenge League Même réduit à dix, Aarau ne ralentit pas sa progression

ATS

1.11.2025 - 20:35

Aarau a cueilli samedi son 11e succès en 12 journées de Challenge League. L'impressionnant leader a dominé Rapperswil-Jona 2-1 pour garder six longueurs d'avance sur son dauphin Vaduz.

Aarau – Rapperswil-Jona 2-1

Aarau – Rapperswil-Jona 2-1

Challenge League | 12ème journée | Saison 25/26

01.11.2025

Keystone-SDA

01.11.2025, 20:35

01.11.2025, 21:26

A 11 contre 10 dès la 13e minute après l'expulsion d'Emini pour une faute d'Afriyie dans la surface de réparation, alors qu'il menait 1-0, le FC Aarau a pourtant joué à se faire peur. Auteur du 1-0 à la 10e, Valon Fazliu a ainsi manqué le penalty obtenu au quart d'heure.

Challenge League. Yverdon perd gros dans le duel des poursuivants !

Challenge LeagueYverdon perd gros dans le duel des poursuivants !

Rapperswil-Jona a même pu égaliser à la 19e. Mais une réussite de Serge Müller peu après le retour des vestiaires a permis à Aarau de décrocher sa troisième victoire consécutive et de maintenir le cap en tête du classement.

Le SLO et Nyon se neutralisent

Le deuxième match de la soirée a vu le Stade Lausanne-Ouchy et le Stade Nyonnais se neutraliser à la Pontaise (3-3).

SLO – Stade Nyonnais 3-3

SLO – Stade Nyonnais 3-3

Challenge League | 12ème journée | Saison 25/26

01.11.2025

Mené 2-0 puis 3-1, le SLO a arraché un point à 11 contre 10, Garcia relançant son équipe en transformant le penalty accordé après l'expulsion du Nyonnais Richard à la 71e.

Les plus lus

La police trouve des plaquettes de frein en bois dans une voiture de luxe
Shein signalé à la justice pour la vente de poupées pédopornographique
«Depuis peu, j'arrive à admettre que je n'avais plus le choix»
Avoir un petit ami serait désormais gênant
Heidi Klum surpasse tous ses précédents spectacles d'Halloween
Déroute romande : Sion face au leader, Servette face au dernier