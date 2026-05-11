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Challenge League Un choc qui promet de faire des étincelles au Liechtenstein

ATS

11.5.2026 - 07:46

La lutte pour la promotion directe atteint son paroxysme en Challenge League. A deux journées de la fin, Vaduz devance Aarau de deux points.

Vaduz devance Aarau de deux points.
Vaduz devance Aarau de deux points.
ats

Keystone-SDA

11.05.2026, 07:46

Et lundi dès 20h15, les deux équipes s'affronteront directement au Liechtenstein. Si Vaduz l'emporte, les Liechtensteinois accéderont à la Super League. Si Aarau s'impose, les Argoviens prendront les commandes et auront alors leur destin en mai.

Lors de la dernière journée, Vaduz se rendra à Wil et Aarau recevra Yverdon. La différence de buts est actuellement en faveur de Vaduz (71-38 contre 73-44, soit +33 contre +29), mais Aarau pourrait déjà combler cet écart lundi.

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