La lutte pour la promotion directe atteint son paroxysme en Challenge League. A deux journées de la fin, Vaduz devance Aarau de deux points.

Vaduz devance Aarau de deux points. ats

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Et lundi dès 20h15, les deux équipes s'affronteront directement au Liechtenstein. Si Vaduz l'emporte, les Liechtensteinois accéderont à la Super League. Si Aarau s'impose, les Argoviens prendront les commandes et auront alors leur destin en mai.

Lors de la dernière journée, Vaduz se rendra à Wil et Aarau recevra Yverdon. La différence de buts est actuellement en faveur de Vaduz (71-38 contre 73-44, soit +33 contre +29), mais Aarau pourrait déjà combler cet écart lundi.