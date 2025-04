Altin Azemi, joueur de Neuchâtel Xamax âgé de 15 ans, est devenu lundi soir le plus jeune buteur de l’histoire de la Challenge League. Et il l’a fait de fort belle manière qui plus est.

Altin Azemi, plus jeune buteur de l’histoire de la Challenge League Altin Azemi, joueur de Neuchâtel Xamax âgé de 15 ans, est devenu lundi soir le plus jeune buteur de l’histoire de la Challenge League. Et il l’a fait de fort belle manière qui plus est. 01.04.2025

Rédaction blue Sport Nicolas Larchevêque

C’est ce qu’on peut appeler des débuts de rêve ! Entré en jeu à la 88e minute lundi soir lors du large succès de Neuchâtel Xamax face au FC Schaffhouse (6-2), Altin Azemi a fêté sa première apparition chez les «grands» de la plus belle des manières.

Le jeune international suisse M16 est ainsi venu sceller le score dans le temps additionnel (94e) en transformant un coup franc d’une vingtaine de mètres. Cette magnifique réussite lui permet de devenir à 15 ans, 11 mois et 2 jours le plus jeune buteur de l’histoire de la Challenge League !

«Entrer et marquer, c'est quelque chose d'inoubliable et qu'on vit très bien», a reconnu le héros du jour selon les propos recueillis par le «Blick». «Je ne m'attendais pas du tout à le tirer. J'ai obtenu le coup franc et le coach a dit de me donner le ballon. On m'a dit de faire preuve de personnalité, ce que j'ai fait. C'est entré et tout le monde est content.»

Un record vieux de 19 ans !

Son entraîneur Anthony Braizat n'a d'ailleurs pas tari d'éloges à son égard. «Je l'aime beaucoup, c'est un joueur très simple qui a beaucoup de qualités. Il y a des joueurs comme ça, qui sont nés sous une bonne étoile», a estimé le technicien français, qui a toutefois rappelé à son jeune talent de ne pas s’enflammer et de ne pas brûler les étapes désormais.

Selon le site de la Swiss Football League, Azemi efface la marque établie par Valon Duzhmani en... 2006. L’ancien attaquant du SC Kriens avait lui fait trembler les filets à 16 ans, 5 mois et 2 jours. Alors, est-ce le début d’une belle et longue histoire pour la nouvelle pépite du football neuchâtelois ?