Vaduz a égaré deux nouveaux points lors de la 21e journée de Challenge League. Le club de la Principauté a été tenu en échec chez lui 3-3 par Etoile Carouge.

Vaduz – Carouge 3-3 Challenge League | 21ème journée | Saison 25/26 06.02.2026

Keystone-SDA ATS

Les Liechtensteinois avaient perdu 5-2 contre le Stade Lausanne-Ouchy le week-end dernier, après une série de dix succès. Au classement, ils comptent un point d'avance sur Aarau, qui recevra Wil samedi.

Dans l'autre match du soir, le Stade nyonnais a été incapable de s'imposer contre la lanterne rouge Bellinzone (1-1). L'équipe vaudoise a même évité de peu la défaite, égalisant par Aymon à la 92e.