  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Challenge League Vaduz gâche deux points face à Carouge, Stade Nyonnais évite la défaite de peu

ATS

6.2.2026 - 22:34

Vaduz a égaré deux nouveaux points lors de la 21e journée de Challenge League. Le club de la Principauté a été tenu en échec chez lui 3-3 par Etoile Carouge.

Vaduz – Carouge 3-3

Vaduz – Carouge 3-3

Challenge League | 21ème journée | Saison 25/26

06.02.2026

Keystone-SDA

06.02.2026, 22:34

06.02.2026, 23:12

Les Liechtensteinois avaient perdu 5-2 contre le Stade Lausanne-Ouchy le week-end dernier, après une série de dix succès. Au classement, ils comptent un point d'avance sur Aarau, qui recevra Wil samedi.

Dans l'autre match du soir, le Stade nyonnais a été incapable de s'imposer contre la lanterne rouge Bellinzone (1-1). L'équipe vaudoise a même évité de peu la défaite, égalisant par Aymon à la 92e.

Stade Nyonnais – Bellinzone 1-1

Stade Nyonnais – Bellinzone 1-1

Challenge League | 21ème journée | Saison 25/26

06.02.2026

Les plus lus

«La chose la plus raciste que j'ai vue sortir de la Maison Blanche» : la vidéo de Trump indigne
Une cérémonie spectaculaire pour lancer les JO de Milan – Cortina !
«Je ressentais comme une nausée, j'étais fatigué, stressé»
Trump dérape: le couple Obama représenté en singes dans une vidéo
Enquête sous pression: la récusation de l'ensemble des procureurs demandée
«J'ai le sentiment que dans un avenir pas si lointain, nous aurons une guerre nucléaire»