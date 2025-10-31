  1. Clients Privés
Challenge League Yverdon perd gros dans le duel des poursuivants !

ATS

31.10.2025 - 23:58

Vaduz a remporté le duel des poursuivants du leader Aarau lors de la 12e journée de Challenge League. Le club de la Principauté est allé gagner 4-3 à Yverdon dans un affrontement spectaculaire.

Yverdon – Vaduz 3-4

Yverdon – Vaduz 3-4

Challenge League | 12ème journée | Saison 25/26

31.10.2025

Keystone-SDA

31.10.2025, 23:58

Les Liechtensteinois reviennent ainsi à trois longueurs d'Aarau, qui recevra Rapperswil-Jona samedi. Ils prennent surtout quatre points d'avance sur Yverdon. Le but de la victoire a été marqué par De Donno à la 90e. Menés 3-1, les Vaudois avaient eu le mérite de revenir à 3-3.

Carouge enfonce la lanterne rouge

Etoile Carouge a pour sa part battu Bellinzone 2-0.

Carouge – Bellinzone 2-0

Carouge – Bellinzone 2-0

Challenge League | 12ème journée | Saison 25/26

31.10.2025

