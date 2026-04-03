  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Challenge League Xamax et le SLO mis en déroute, une éclaircie pour Yverdon

ATS

3.4.2026 - 23:02

Neuchâtel Xamax a subi la loi de Vaduz vendredi soir lors de la 28e journée de Challenge League. Les Rouge et Noir se sont inclinés 3-1 devant la formation liechtensteinoise.

Xamax – Vaduz 1-3

Xamax – Vaduz 1-3

Challenge League | 28ème journée | Saison 25/26

03.04.2026

Keystone-SDA

03.04.2026, 23:02

03.04.2026, 23:17

Vaduz a forcé la décision grâce à un doublé de Brian Beyer (38e 1-0, 60e 2-0), Xamax réduisant en vain l'écart sur une réussite de Koro Kone (80e 2-1). Les hommes du coach Marc Schneider se retrouvent provisoirement seuls en tête avec trois points d'avance sur Aarau, qui se déplacera à Rapperswil-Jona samedi.

Challenge League. Accrocheur, Aarau reste dans le sillage de Vaduz en tête

Challenge LeagueAccrocheur, Aarau reste dans le sillage de Vaduz en tête

Troisième du classement – mais très loin du duo de tête, Yverdon a dominé la lanterne rouge Bellinzone 5-2 avec un doublé d'Elias Pasche. YS, qui restait sur trois matches sans victoire (deux défaites et un nul), a ainsi rendu un bel hommage au joueur de son équipe M18 décédé cette semaine.

Yverdon – Bellinzone 5-2

Yverdon – Bellinzone 5-2

Challenge League | 28ème journée | Saison 25/26

03.04.2026

Le SLO en peine

Stade Lausanne-Ouchy a pour sa part concédé une deuxième défaite consécutive. La troupe de Dalibor Stevanovic s'est inclinée 2-0 à la Pontaise face à Wil, qui grimpe du 9e au 6e rang. Le SLO conserve la 4e place malgré cette contre-performance, avec trois points d'avance sur Xamax.

SLO – Wil 0-2

SLO – Wil 0-2

Challenge League | 28ème journée | Saison 25/26

03.04.2026

Le derby lémanique programmé vendredi soir n'a par ailleurs pas connu de vainqueur. Etoile Carouge, qui visait un troisième succès d'affilée, n'a pu faire mieux que 0-0 face au Stade Nyonnais.

Carouge – Stade Nyonnais 0-0

Carouge – Stade Nyonnais 0-0

Challenge League | 28ème journée | Saison 25/26

03.04.2026

Les plus lus

Plainte de l'OCVS contre X en marge du drame de Crans-Montana
Karin Keller-Sutter au cœur d’une controverse après une plainte contre Grok
Le deuxième pilote américain secouru en Iran
Dans les Chemins de fer rhétiques, les touristes deviennent irrespectueux
«Ma victoire face à Roger Federer, c'était exceptionnel»
Armement: les Etats-Unis menacent, la Suisse cède et paie des dizaines de millions