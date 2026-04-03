Neuchâtel Xamax a subi la loi de Vaduz vendredi soir lors de la 28e journée de Challenge League. Les Rouge et Noir se sont inclinés 3-1 devant la formation liechtensteinoise.

Xamax – Vaduz 1-3 Challenge League | 28ème journée | Saison 25/26 03.04.2026

Keystone-SDA ATS

Vaduz a forcé la décision grâce à un doublé de Brian Beyer (38e 1-0, 60e 2-0), Xamax réduisant en vain l'écart sur une réussite de Koro Kone (80e 2-1). Les hommes du coach Marc Schneider se retrouvent provisoirement seuls en tête avec trois points d'avance sur Aarau, qui se déplacera à Rapperswil-Jona samedi.

Troisième du classement – mais très loin du duo de tête, Yverdon a dominé la lanterne rouge Bellinzone 5-2 avec un doublé d'Elias Pasche. YS, qui restait sur trois matches sans victoire (deux défaites et un nul), a ainsi rendu un bel hommage au joueur de son équipe M18 décédé cette semaine.

Yverdon – Bellinzone 5-2 Challenge League | 28ème journée | Saison 25/26 03.04.2026

Le SLO en peine

Stade Lausanne-Ouchy a pour sa part concédé une deuxième défaite consécutive. La troupe de Dalibor Stevanovic s'est inclinée 2-0 à la Pontaise face à Wil, qui grimpe du 9e au 6e rang. Le SLO conserve la 4e place malgré cette contre-performance, avec trois points d'avance sur Xamax.

SLO – Wil 0-2 Challenge League | 28ème journée | Saison 25/26 03.04.2026

Le derby lémanique programmé vendredi soir n'a par ailleurs pas connu de vainqueur. Etoile Carouge, qui visait un troisième succès d'affilée, n'a pu faire mieux que 0-0 face au Stade Nyonnais.