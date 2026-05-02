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Challenge League Vaduz manque le coche contre le Stade Lausanne-Ouchy

ATS

2.5.2026 - 20:50

Le leader Vaduz ne compte plus que deux points d'avance sur son dauphin Aarau en tête du classement de Challenge League, à trois journées de la fin de la saison. Les Liechtensteinois ont dû se contenter d'un nul 2-2 face à Stade Lausanne-Ouchy samedi.

Vaduz – SLO 2-2

Vaduz – SLO 2-2

Challenge League | 33ème journée | Saison 25/26

02.05.2026

Keystone-SDA

02.05.2026, 20:50

Mené 2-1 après que le SLO, finaliste de la Coupe de Suisse face à St-Gall, avait marqué deux fois en l'espace de huit minutes par l'intermédiaire de Conus (21e, 1-1) et de Kaloga (29e, 1-2), Vaduz a égalisé dès la 27e grâce à Monsberger. Mais la troupe de Marc Schneider n'a pas su enflammer cette rencontre.

La 35e et avant-dernière journée, programmée le lundi 11 mai, s'annonce d'ores et déjà cruciale. Elle verra Vaduz accueillir Aarau dans un choc qui promet. L'équipe de la Principauté se déplacera à Carouge trois jours plus tôt, alors que les Argoviens recevront le Stade nyonnais lors de cette 34e ronde.

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